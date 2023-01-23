كرة يد - مصر تخسر أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي.. وتواجه السويد في ربع النهائي

الإثنين، 23 يناير 2023 - 22:59

كتب : FilGoal

علي زين - منتخب مصر أمام الدنمارك - كرة يد

خسر منتخب مصر آخر مبارياته في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد بنتيجة 30-25.

وشهد الشوط الأول تألق كبير للحارس نيكلاس لاندن الذي تصدى لخمس تسديدات من أصل عشر.

ومنعت العارضة المنتخب المصري من التسجيل ثلاث مرات خلال أول سبع دقائق من المباراة.

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ولم يتصد كريم هنداوي لأي تسديدة من أول 11 لمنتخب الدنمارك خلال 19 دقيقة قبل أن ينجح عبد الرحمن حميد في التصدي الأول بعدها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك 17-12 قبل أن يحسم بطل العالم المباراة لصالحه في النهاية.

الفوز رفع رصيد الدنمارك للنقطة التاسعة في الصدارة، وتوقف رصيد مصر عند ثماني نقاط لتتراجع للمركز الثاني.

ولم يخسر منتخب الدنمارك في آخر 25 مباراة لعبها في بطولة العالم.

وتعود آخر هزيمة للدنمارك إلى عام 2017 أمام المجر، ولعب بطل العالم بعدها 25 مباراة، فاز في 23 وتعادل في اثنتين، واحدة أمام منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة وفاز بها منتخب الدنمارك بركلات الترجيح ثم كرواتيا في هذه النسخة.

وبذلك يعادل منتخب الدنمارك الرقم القياسي لأكبر سلسلة لاهزيمة في بطولة العالم والمسجلة باسم منتخب فرنسا.

وسيكون لدى منتخب الدنمارك الفرصة للانفراد بالرقم حال الفوز في ربع النهائي.

وبذلك يلعب منتخب مصر أمام السويد في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يواجه منتخب الدنمارك نظيره المجري.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.

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