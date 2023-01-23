الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: عبد العزيز السيد

الحكم المساعد الأول: سامي هلهل

الحكم المساعد الثاني: يوسف البساطي

الحكم الرابع: محمد العتباني

حكم الفيديو: محمد الشناوي

حكم الفيديو المساعد: شهاب راشد

تاريخ الحكم هذا الموسم

أدار عبد العزيز السيد خمس مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشهر الحكم 17 بطاقة صفراء، واحتسب ركلتي جزاء.

ولم يسبق لعبد العزيز إدارة أي مباراة للزمالك في الدوري هذا الموسم.

وأشرف على مباراة واحدة لغزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا وخسرها بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.