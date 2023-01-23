الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك

الإثنين، 23 يناير 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - معاذ الحناوي - الزمالك أمام غزل المحلة

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة غزل المحلة والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة.

أخبار متعلقة:
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش إبراهيم القاضي رجل مباراة الاتحاد وحرس الحدود قائمة البنك الأهلي – ظهور الصفقة الجديدة لمواجهة الأهلي

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: عبد العزيز السيد

الحكم المساعد الأول: سامي هلهل

الحكم المساعد الثاني: يوسف البساطي

الحكم الرابع: محمد العتباني

حكم الفيديو: محمد الشناوي

حكم الفيديو المساعد: شهاب راشد

تاريخ الحكم هذا الموسم

أدار عبد العزيز السيد خمس مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشهر الحكم 17 بطاقة صفراء، واحتسب ركلتي جزاء.

ولم يسبق لعبد العزيز إدارة أي مباراة للزمالك في الدوري هذا الموسم.

وأشرف على مباراة واحدة لغزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا وخسرها بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش إبراهيم القاضي رجل مباراة الاتحاد وحرس الحدود قائمة البنك الأهلي – ظهور الصفقة الجديدة لمواجهة الأهلي بتعادل سلبي مع سيراميكا كليوباترا.. طلائع الجيش بدون فوز للمباراة السابعة على التوالي الفوز الثاني على التوالي.. الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الحدود في الوقت القاتل قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز
أخر الأخبار
كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 12 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - مصر تخسر أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي.. ويواجه السويد في ربع النهائي 15 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: تشيلسي يراقب ثلاثة لاعبين جدد للتعاقد معهم 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون.. وثنائي مؤقت خلفا له 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة ساعة | الكرة المصرية
الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك ساعة | الكرة المصرية
أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا