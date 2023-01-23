أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج مهمة إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي إلى أحمد الغندور.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويساعد أحمد الغندور كل من أحمد توفيق طلب وسمير جمال، وصبحي العمراوي حكما رابعا.

والثنائي محمد الصباحي وهاني خيري للفيديو.

وأدار الغندور 7 مباريات في الدوري هذا الموسم منها مباراتين للأهلي أمام أسوان وفاز الأحمر بهدف، وضد سموحة وانتهت بالتعادل السلبي.

بينما أدار مباراة واحدة لفريق البنك الأهلي أمام الإسماعيلي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

كما يتولى محمد الحنفي مهمة إدارة مباراة سموحة وبيراميدز، ويعاونه كل من عماد العقاد ونور سعيد، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

ومحمد سلامة وأحمد بكر للفيديو.

ويحتل سموحة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.