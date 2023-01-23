أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

الإثنين، 23 يناير 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

حصل أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد طلائع الجيش.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش بدون أهداف على استاد القاهرة في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

الجائزة هي الثامنة للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد الحصول عليها في 7 مباريات سابقة والأولى لأحمد هاني منذ بداية الموسم.

أخبار متعلقة:
أرسنال يضم جاكوب كيفيور من سبيزيا إبراهيم القاضي رجل مباراة الاتحاد وحرس الحدود قائمة البنك الأهلي – ظهور الصفقة الجديدة لمواجهة الأهلي بتعادل سلبي مع سيراميكا كليوباترا.. طلائع الجيش بدون فوز للمباراة السابعة على التوالي

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 17 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 12.

وجاءت أرقام هاني في المباراة كالتالي:

لعب: 90 دقيقة

التمريرات: 32-38 بنسبة دقة 84%.

التسديدات: 2.

المراوغات: 2/3 بنسبة 67% ناجحة.

التمريرات الطويلة: 2/3 بنسبة 67% ناجحة.

ابعاد الكرة: 1.

استعادة الكرة: 8.

الالتحامات الأرضية: 3-10 بنسبة نجاح 30%.

ارتكاب الأخطاء: 5.

سيراميكا كليوبترا طلائع الجيش الدوري المصري أحمد هاني
نرشح لكم
السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك إبراهيم القاضي رجل مباراة الاتحاد وحرس الحدود قائمة البنك الأهلي – ظهور الصفقة الجديدة لمواجهة الأهلي بتعادل سلبي مع سيراميكا كليوباترا.. طلائع الجيش بدون فوز للمباراة السابعة على التوالي الفوز الثاني على التوالي.. الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الحدود في الوقت القاتل قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز
أخر الأخبار
كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 12 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - مصر تخسر أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي.. ويواجه السويد في ربع النهائي 15 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: تشيلسي يراقب ثلاثة لاعبين جدد للتعاقد معهم 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون.. وثنائي مؤقت خلفا له 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة ساعة | الكرة المصرية
الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك ساعة | الكرة المصرية
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك ساعة | الكرة المصرية
أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا