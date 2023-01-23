أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

حصل أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد طلائع الجيش.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش بدون أهداف على استاد القاهرة في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

الجائزة هي الثامنة للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد الحصول عليها في 7 مباريات سابقة والأولى لأحمد هاني منذ بداية الموسم.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 17 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 12.

وجاءت أرقام هاني في المباراة كالتالي:

لعب: 90 دقيقة

التمريرات: 32-38 بنسبة دقة 84%.

التسديدات: 2.

المراوغات: 2/3 بنسبة 67% ناجحة.

التمريرات الطويلة: 2/3 بنسبة 67% ناجحة.

ابعاد الكرة: 1.

استعادة الكرة: 8.

الالتحامات الأرضية: 3-10 بنسبة نجاح 30%.

ارتكاب الأخطاء: 5.