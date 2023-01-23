إبراهيم القاضي رجل مباراة الاتحاد وحرس الحدود
الإثنين، 23 يناير 2023 - 21:32
كتب : FilGoal
حصل إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.
إبراهيم القاضي
النادي : حرس الحدود
وخسر حرس الحدود أمام الاتحاد بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري.
ولعب إبراهيم القاضي مدافع حرس الحدود المباراة كاملة وكان له 27 تمريرة منها 22 بشكل صحيح.
وصنع إبراهيم القاضي فرصة واحدة للتسجيل.
ولمس القاضي الكرة 48 مرة، واعترض الكرة 4 مرات.
كما أبعد الكرة عن مناطق الخطورة 10 مرات، واستعادها 13 مرة.
وكانت له 3 تدخلات هوائية ناجحة.
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