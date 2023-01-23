قائمة البنك الأهلي – ظهور الصفقة الجديدة لمواجهة الأهلي

الإثنين، 23 يناير 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

فراس عيفية - البنك الأهلي

أعلن أمير عبد العزيز المدير الفني للبنك الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وشهدت القائمة انضمام اللاعب التونسي فراس بن عايفية المنضم مؤخرا لصفوف البنك الأهلي.

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وجاءت قائمة البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – أحمد صبحي

الدفاع: محمود الجزار – أحمد العش – عاصم صلاح – أسامة إبراهيم – إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – أحمد سعيد – محمود سيد – محمد لعبة – محمد هلال – موسى دياوارا – أحمد ياسر – محمود قاعود – فراس بن عايفية – كريم بامبو – محمد بسيوني

الهجوم: ناصر منسي – أسامة فيصل

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة.

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