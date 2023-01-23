بتعادل سلبي مع سيراميكا كليوباترا.. طلائع الجيش بدون فوز للمباراة السابعة على التوالي

تعادل سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وفشل طلائع الجيش في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، إذ حقق الفريق انتصاره الأخير على البنك الأهلي في الجولة الثامنة.

كما غاب الانتصار عن سيراميكا كليوباترا للمباراة الرابعة على التوالي بعد فوزه الأخيرعلى غزل المحلة في الجولة الـ 11.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 17 في المركز العاشر بفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 12.

التشكيل

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا مشاركة أحمد ياسر ريان في مركز قلب الهجوم وحيدا بعد رحيل جون إيبوكا الذي انتقل لأهلي طرابلس، بينما قاد محمود وادي هجوم طلائع الجيش.

📋 محمد عنتر أساسي وأحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا. 📋 محمود وادي وسمير وإسلام محارب أساسيون في تشكيل طلائع الجيش.#في_الدوري pic.twitter.com/VzLi8anTeh — FilGoal (@FilGoal) January 23, 2023

أحداث المباراة

سجل طلائع الجيش الهدف الأول مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق خالد سطوحي متابعا لرأسية أحمد أيمن منصور التي تصدى لها محمد بسام.

وبعد العودة لتنقية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف لوجود أحمد أيمن منصور في حالة تسلل.

وطالب لاعبي سيراميكا كليوباترا بالحصول على ركلة جزاء بعد التحام مع أحمد ياسر ريان ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني سيطر سيراميكا كليوباترا على المباراة ولكن بدون فرص حقيقية على المرمى ومع محاولات طلائع الجيش لصنع هجمات مرتدة.

وحاول محمود نبيل تسجيل الهدف الأول لسيراميكا بتسديدة بعيدة ولكنها مرت بجوار المرمى.

وكاد رجب نبيل أن يسجل هدفا قاتلا لسيراميكا برأسية في الدقيقة الـ 86 ولكن أحمد مسعود حارس طلائع الجيش تألق بمساعدة العارضة في إبعاد الكرة.

وسدد كريم طارق كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 92 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وسيلعب سيراميكا كليوباترا مباراته المقبلة ضد بيراميدز يوم 29 يناير على ملعب الدفاع الجوي، بينما سيحل طلائع الجيش ضيفا على أسوان.