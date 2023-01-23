الفوز الثاني على التوالي.. الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الحدود في الوقت القاتل

حقق الاتحاد السكندري الفوز الثاني على التوالي بالانتصار على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري المصري.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية وبهدف محمود علاء.

ليكون الاتحاد حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، بعدما فاز في المباراة السابقة على سيراميكا كليوباترا 3-2.

الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 في المركز 17 وقبل الأخير.

وشارك محمد محمود بشكل أساسي مع الاتحاد لأول مرة بعد انضمامه للفريق من الأهلي.

كما شارك عمار حمدي مع الاتحاد في الشوط الثاني ولأول مرة له منذ شهر فبراير من عام 2022 الماضي مع الأهلي.

وشهدت المباراة العديد من المحاولات للاتحاد السكندري في الشوط الأول، وشكلت هجمات حرس الحدود المرتدة خطورة على مرمى الفريق الأخضر.

إلى أن حصل الاتحاد السكندري على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعدما لمست الكرة يد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يقرر احتساب ركلة الجزاء للاتحاد.

وتقدم محمود علاء لتسديد الكرة وسجل منها هدف فوز الاتحاد في الدقيقة 83.

واندفع الحدود بقوة في الوقت المتبقي من المباراة لمحاولة إحراز هدف التعادل ولكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى المهدي سليمان، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري.