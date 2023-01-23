الفوز الثاني على التوالي.. الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الحدود في الوقت القاتل

الإثنين، 23 يناير 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

الاتحاد - البنك الأهلي - محمود علاء

حقق الاتحاد السكندري الفوز الثاني على التوالي بالانتصار على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري المصري.

ونجح الاتحاد في تحقيق الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية وبهدف محمود علاء.

ليكون الاتحاد حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، بعدما فاز في المباراة السابقة على سيراميكا كليوباترا 3-2.

أخبار متعلقة:
قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز بيان من الإسماعيلي بشأن إيقافه عن القيد الشتوي ونقل مبارياته وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو

الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 في المركز 17 وقبل الأخير.

Image

وشارك محمد محمود بشكل أساسي مع الاتحاد لأول مرة بعد انضمامه للفريق من الأهلي.

كما شارك عمار حمدي مع الاتحاد في الشوط الثاني ولأول مرة له منذ شهر فبراير من عام 2022 الماضي مع الأهلي.

وشهدت المباراة العديد من المحاولات للاتحاد السكندري في الشوط الأول، وشكلت هجمات حرس الحدود المرتدة خطورة على مرمى الفريق الأخضر.

إلى أن حصل الاتحاد السكندري على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعدما لمست الكرة يد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وعاد الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يقرر احتساب ركلة الجزاء للاتحاد.

وتقدم محمود علاء لتسديد الكرة وسجل منها هدف فوز الاتحاد في الدقيقة 83.

واندفع الحدود بقوة في الوقت المتبقي من المباراة لمحاولة إحراز هدف التعادل ولكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى المهدي سليمان، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري.

محمود علاء الاتحاد السكندري الدوري المصري حرس الحدود
نرشح لكم
قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز بيان من الإسماعيلي بشأن إيقافه عن القيد الشتوي ونقل مبارياته وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة غزل المحلة قائمة الزمالك - استمرار غياب فتوح وجمعة أمام المحلة.. وخروج شيكابالا والمثلوثي انتهت - سيراميكا (0)-(0) الجيش.. الاتحاد (1)-(0) الحدود مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي تظلم على قرار إيقاف القيد ونقل مبارياته التشكيل - عنتر أساسي مع سيراميكا لأول مرة.. ووادي يقود هجوم الجيش
أخر الأخبار
الفوز الثاني على التوالي.. الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الحدود في الوقت القاتل 15 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر بطولة العالم لليد - مصر ضد الدنمارك.. الكشف عن قائمة الفراعنة 26 دقيقة | رياضات أخرى
مانشستر سيتي يضم ماكسيمو بيروني 34 دقيقة | ميركاتو
قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز 40 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الدرع: نسعى للوصول أعلى المستويات.. وأحب عقلية منتخبنا ساعة | كرة يد
بيان من الإسماعيلي بشأن إيقافه عن القيد الشتوي ونقل مبارياته ساعة | الكرة المصرية
وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا