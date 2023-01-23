انتهت بطولة العالم لليد - مصر (25) - (30) الدنمارك.. هزيمة الفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الدنمارك ضمن الدور الرئيسي من بطولة العالم.

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نهاية المباراة بفوز الدنمارك 30-25.. منتخب مصر يواجه السويد في ربع النهائي

ق55: الدنمارك تتقدم 28-21

ق50: الدنمارك تتقدم 23-17

لاندين يتصدى مجددا

ق42: الدنمارك تتقدم 22-14

لاندين يتصدى لهجمتين متتاليتين من منتخب مصر

ق38: الدنمارك تتقدم 21-14 وحارس الدنمارك يتصدى

ق37: الدنمارك تتقدم 20-14

ق36: الدنمارك تتقدم 19-13

ق35: إيقاف دقيقتين على مهاب سعيد

ق33: مهاب سعيد يقلص الفارق 18-13

ق31: الدنمارك تتقدم 18-12

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الدنمارك 17-12

ق26: إيقاف دقيقتين على إبراهيم المصري والنتيجة 16-11 للدنمارك

ق25: محمد سند يقلص الفارق 15-10

ق24: حميد يتألق ومصر تقلص الفارق 15-9

ق22: الدنمارك تتقدم 15-8

ق20: الدنمارك تسجل 14-7

وقت مستقطع

ق19: لاندين يتصدى من أمام أحمد هشام دودو

ق18: إيقاف دقيقتين على مهاب سعيد

ق18: مهاب سعيد يقلص الفارق 13-7

ق17: يانسن يسجل 13-6

ق17: مهاب سعيد يقلص الفارق 12-6

ق17: منتخب الدنمارك يسجل 12-5

ق16: لاندين يتصدى من أمام سند

ق16: منتخب الدنمارك يسجل مجددا 11-5

ق15: علي زين يقلص الفارق 10-5

ق14: يحيى الدرع يقلص الفارق 9-4

ق13: التصدي الأول للفراعنة في المباراة من عبد الرحمن حميد

ق12: الدنمارك تتقدم 9-3

ق11: الدنمارك تتقدم 8-3

ق10: لاندين حارس الدنمارك يتصدى من ضربة جزائية أمام محمد سند

ق9: الدنمارك تتقدم 7-3

ق9: إيقاف دقيقتين على إبراهيم المصري

ق8: محسن رمضان يقلص الفارق 6-3

ق7: العارضة تمنع المنتخب المصري من التسجيل للمرة الثالثة والدنمارك ترد بالهدف 6-2 ووقت مستقطع

ق6: الدنمارك تتقدم 5-2

ق6: علي زين يسجل من جديد، 4-2 للدنمارك

ق6: الدنمارك تتقدم 4-1

ق4: حارس الدنمارك يتصدى مجددا

ق5: الدنمارك تتقدم 3-1

ق3: هدف أول للمنتخب المصري، 2-1 للدنمارك

ق2: حارس الدنمارك يتصدى مجددا من بكار والدنمارك تتقدم 2-0

ق1: حارس الدنمارك يتصدى ويلعب هجمة مرتدة سريعة يتقدم بها منتخب بلاده 1-0

بداية المباراة

نهاية عمليات الإحماء

منتخب مصر يحتاج إلى الفوز او التعادل امام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في الدور ربع النهائي.

وسيلعب منتخب مصر ضد المجر في حال تصدر المجموعة، بينما سيلعب ضد السويد صاحبة الأرض في حال تأهل في المركز الثاني.

وأعلن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد عن قائمة الفريق التي ستواجه منتخب الدنمارك في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم.

ويغيب عن القائمة الثلاثي شادي خليل وأحمد خيري ومحمد علي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين - حسن وليد قداح

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.

الظهير الأيمن: محسن رمضان – مهاب سعيد.

صانع ألعاب: يحيى الدرع – أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل - محمد ممدوح هاشم

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.