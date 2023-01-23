مانشستر سيتي يضم ماكسيمو بيروني

الإثنين، 23 يناير 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

ماكسيمو بيروني لاعب مانشستر سيتي الجديد

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع الأرجنتيني ماكسيمو بيروني قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وسيمتد تعاقد اللاعب مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2028.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن قيمة الصفقة ستصل إلى ثمانية ملايين جنيه إسترليني.

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وسينضم اللاعب لصفوف مانشستر سيتي عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا للشباب المقامة في كولومبيا حاليا.

وبدأ لاعب الوسط المدافع مسيرته مع فيليز سارسفيلد في مارس 2022 ليشارك مع الفريق في 33 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وساعد النادي في التأهل إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس لكنه غاب عن المباراتين أمام فلامينجو.

ولعب بيروني مع منتخب الأرجنتين تحت 16 عاما وهو جزء من فريق المنتخب الذي يتنافس في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في كولومبيا.

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