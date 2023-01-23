مانشستر سيتي يضم ماكسيمو بيروني
الإثنين، 23 يناير 2023 - 20:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع الأرجنتيني ماكسيمو بيروني قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.
وسيمتد تعاقد اللاعب مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2028.
وبحسب سكاي سبورتس، فإن قيمة الصفقة ستصل إلى ثمانية ملايين جنيه إسترليني.
وسينضم اللاعب لصفوف مانشستر سيتي عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا للشباب المقامة في كولومبيا حاليا.
وبدأ لاعب الوسط المدافع مسيرته مع فيليز سارسفيلد في مارس 2022 ليشارك مع الفريق في 33 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
وساعد النادي في التأهل إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس لكنه غاب عن المباراتين أمام فلامينجو.
ولعب بيروني مع منتخب الأرجنتين تحت 16 عاما وهو جزء من فريق المنتخب الذي يتنافس في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما في كولومبيا.
نرشح لكم
أرسنال يضم جاكوب كيفيور من سبيزيا خبر في الجول - منسي يبلغ إدارة البنك الأهلي برغبة الانتقال إلى الزمالك.. وموقف النادي ليزامل أحمد رفعت.. الهلال يعلن انتقال بيريرا إلى الوحدة حتى نهاية الموسم في الجول يكشف - كيف يفكر الزمالك في الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات قبل مواجهة الزمالك.. غزل المحلة يعلن ضم ثنائي الإسماعيلي ووادي دجلة "عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق رئيس الزمالك: قدمنا شكوتان ضد كهربا.. ونعمل على إتمام 3 صفقات الزمالك يكشف عن عودة لاعبه المعار.. وخطوة لاستعادة آخر