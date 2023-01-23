قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز

انضم زياد طارق لاعب سموحة لقائمة فريقه لأول مرة لمواجهة بيراميدز.

ويلعب سموحة ضد بيراميدز في الجولة 15 من الدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام في استاد الإسكندرية.

ولم يظهر زياد طارق في قائمة سموحة منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري قادما من الأهلي.

وانضم زياد طارق إلى سموحة من الأهلي رفقة حسام حسن على سبيل الإعارة، في مقابل انتقال خالد عبد الفتاح للفريق الأحمر.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

المرمى: عمر صلاح – أحمد السعدني

الدفاع: محمود شبانة – أحمد شوشة – إبراهيم سامي – محمود عبد ربه – إبراهيم عواد – أحمد عبد الرسول – أحمد عبد العزيز – أحمد جمال

الوسط: زياد طارق – دوكو دودو – محمود عبد الحليم – حسين فيصل – الصباحي عماد – يوسف جودة – طارق علاء

الهجوم: حسام حسن – محمد سعيد – محمد عصام – بنجامين بواتينج – أبو بكر محمد

ويحتل سموحة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.