كرة يد - الدرع: نسعى للوصول أعلى المستويات.. وأحب عقلية منتخبنا

الإثنين، 23 يناير 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

كرة يد - يحيى الدرع لاعب منتخب مصر

شدد يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد على أن أفراد الفريق سعداء بما يقدموه خلال بطولة العالم حتى الآن ورغبتهم في الوصول لأبعد مدى ممكن وتحقيق إنجاز كبير لم يتحقق من قبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الدنمارك بعد قليل في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الدنمارك أو التعادل لضمان التأهل لربع النهائي في كمتصدر للمجموعة.

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وقال الدرع في حوار مع الاتحاد الدولي لكرة اليد: "سعداء جدا بالأداء الذي نقدمه حتى الآن، الوصول لأعلى المستويات كان أحد أحلامنا للخمس سنوات الماضية أردنا الذهاب بعيدا والوصول لطموحات الناس".

واستمر "لا نريد التوقف وفي كل بطولة نذهب أبعد من البطولة السابقة ونريد ان نحقق شيء أكبر".

وتابع "سنخوض مباراة صعبة ضد الدنمارك لأنهم فريق قوي ولكن نريد الخروج سعداء من المباراة لأننا كنا نشعر بحزن كبير لأننا فشلنا في الفوز عليهم في البطولة السابقة، قدمنا مباراة تاريخية أسعدت الناس ولكن في أنفسنا لم نكن راضين بنسبة 100% لأننا خسرنا المباراة".

وأكمل "في أولمبياد طوكيو حصلنا على المركز الرابع وهو شيء جيد لم يتحقق من قبل ولكننا نريد تحقيق إنجاز أكبر وتلك العقلية تعجبني وفي كل بطولة نقول إن تلك البطولة ستكون لنا لأننا نريد تحقيق شيء جيد وإثبات قدرتنا على ذلك وهذا قد يضع الضغوطات على اللاعبين ولكنهم يتعاملون مع الأمر بطريقة رائعة".

وأضاف "باروندو مدرب كبير يعطينا الثقة ويضيف إلينا بخبرته والمعرفة التي علينا معرفتها لذلك لدينا كل شيء لذلك نقاتل في كل مباراة لنكون أحد فرق المقدمة".

وأتم "نحن نقاتل من أجل حلم واحد ونحاول سويا البقاء معا ومشاركة الخبرات التي حصلنا عليها في السنوات الماضية والابتعاد عن وسائل الإعلام والتعليقات والتركيز على المباراة لأن مسؤوليتنا كبيرة لتحقيق شيء ما

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.

وسيلعب منتخب مصر ضد المجر في حال تصدر المجموعة، بينما سيلعب ضد السويد صاحبة الأرض في حال تأهل في المركز الثاني.

يحيى الدرع بطولة العالم لكرة اليد منتخب مصر
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