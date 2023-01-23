بيان من الإسماعيلي بشأن إيقافه عن القيد الشتوي ونقل مبارياته

نشر النادي الإسماعيلي بيانا لتوضيح حقيقة إيقافه من القيد الشتاوي مع نقل خمس مباريات له خرج الإسماعيلية على خلفية أزمة انتقال إبراهيم حسن للأصفر قادما من النجوم.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

بشأن ما تردد علي بعض وسائل الإعلام بصدور قرار يتضمن إيقاف القيد الشتوي للفريق الأول لكرة القدم ونقل خمس مباريات له خارج الإسماعيلية مع حرمانه من جماهيره في قضية لاعب الفريق الأسبق إبراهيم حسن.

يؤكد النادي الإسماعيلي أنه قد تقدم بتظلم رسمي يوم 28 من الشهر الماضي قبل أن يتم إرسال حيثيات التظلم يوم 9 يناير الجاري طبقا للمواعيد المحددة.

ويشير النادي الإسماعيلي أن المحكمة الرياضية الدولية سوف تصدر قرارها في هذا الشأن يوم 17 فبراير القادم وبالتالي فأن الجميع ينتظر قرار المحكمة الرياضية الشهر المقبل مع التأكيد علي ان قرار لجنة الانضباط ليس نهائي وقابل للطعن ولم تعلن موعد نظر التظلم المقدم من النادي الإسماعيلي.

ويهيب مسئولو الإسماعيلي على جماهيره العظيمة بضرورة استمرار الدعم والمساندة وعدم الالتفات لتلك الأحداث من أجل عبور تلك الأزمة سريعا وعودة الفريق لوضعه الطبيعي بشكل تدريجي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارا في 21 ديسمبر 2022 الماضي بإلزام الإسماعيلي بالتسوية المالية الخاصة بنادي النجوم ومنحته فترة سماح للسداد لمدة 30 يوما يتنتهي 22 يناير 2023، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر ضده لصالح نادي النجوم خلال المهلة المحددة.

وكشف مصدر من اتحاد كرة القدم في وقت سابق اليوم عن حقيقة إيقاف الإسماعيلي قائلا: "الاسماعيلي تقدم في وقت سابق بتظلم للجنة الانضباط بشأن إيقافه من القيد ونقل 5 مباريات له خارج الإسماعيلية".

وأضاف "وذلك على خلفية خلافه مع نادي النجوم بخصوص انتقال إبراهيم حسن".

وأكمل "ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي قرار من لجنة الانضباط بشأن الإسماعيلي، وبالتالي لم يتم تفعيل العقوبة".