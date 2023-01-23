وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو
الإثنين، 23 يناير 2023 - 19:39
كتب : حامد وجدي
نفى وكيل المدرب إيهاب جلال رحيله عن تدريب فريق فاركو في الفترة المقبلة.
وخسر فاركو أمام إنبي بهدف قاتل في الدقيقة 98 عن طريق علي فوزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.
وقال تامر النحاس لـFilGoal.com: "الحديث عن رحيل إيهاب جلال عن تدريب فاركو غير صحيح".
وأضاف " المدرب يستعد مع الفريق لمواجهة المصري المقبلة".
وتولى إيهاب جلال مهمة تدريب فاركو في 17 ديسمبر الماضي خلفا لنونو ألميدا.
وأشرف إيهاب جلال على تدريب فاركو في ثماني مباريات، حقق خلالها فوزا واحدا وخسر أربع وتعادل ثلاث.
وتوقف رصيد انتصارات إيهاب جلال أمام إنبي عند 3 مقابل 5 هزائم و6 تعادلات.
في المقابل فاز طلعت يوسف على إيهاب جلال للمرة السادسة، في مقابل 4 انتصارات لـ جلال.
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