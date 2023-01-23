في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة غزل المحلة

يغيب الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ويوسف حسن عن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام بملعب الغزل.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب الثلاثي

-حمزة المثلوثي يعاني من إصابة في عضلة السمانة، اللاعب سيخضع لفحوصات لتحديد فترة غيابه وموعد عودته.

-شيكابالا شعر بإجهاد بجانب تعرضه لوعكة صحية منعته من المشاركة في التدريبات.

-يوسف حسن سيغيب بسبب انضمامه لمعسكر منتخب الشباب.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويأتي المحلة في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.