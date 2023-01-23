في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن مباراة غزل المحلة

الإثنين، 23 يناير 2023 - 19:17

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

يغيب الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ويوسف حسن عن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام بملعب الغزل.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب الثلاثي

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - استمرار غياب فتوح وجمعة أمام المحلة.. وخروج شيكابالا والمثلوثي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي تظلم على قرار إيقاف القيد ونقل مبارياته الرمادي: تفاجئت بإيقاف أسوان من القيد سكاي: إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون

-حمزة المثلوثي يعاني من إصابة في عضلة السمانة، اللاعب سيخضع لفحوصات لتحديد فترة غيابه وموعد عودته.

-شيكابالا شعر بإجهاد بجانب تعرضه لوعكة صحية منعته من المشاركة في التدريبات.

-يوسف حسن سيغيب بسبب انضمامه لمعسكر منتخب الشباب.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويأتي المحلة في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
الفوز الثاني على التوالي.. الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الحدود في الوقت القاتل قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز بيان من الإسماعيلي بشأن إيقافه عن القيد الشتوي ونقل مبارياته وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو قائمة الزمالك - استمرار غياب فتوح وجمعة أمام المحلة.. وخروج شيكابالا والمثلوثي انتهت - سيراميكا (0)-(0) الجيش.. الاتحاد (1)-(0) الحدود مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي تظلم على قرار إيقاف القيد ونقل مبارياته التشكيل - عنتر أساسي مع سيراميكا لأول مرة.. ووادي يقود هجوم الجيش
أخر الأخبار
أرسنال يضم جاكوب كيويور من سبيزيا 56 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
الفوز الثاني على التوالي.. الاتحاد يواصل صحوته ويهزم الحدود في الوقت القاتل 16 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر بطولة العالم لليد - مصر ضد الدنمارك.. الكشف عن قائمة الفراعنة 27 دقيقة | رياضات أخرى
مانشستر سيتي يضم ماكسيمو بيروني 35 دقيقة | ميركاتو
قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز 41 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الدرع: نسعى للوصول أعلى المستويات.. وأحب عقلية منتخبنا ساعة | كرة يد
بيان من الإسماعيلي بشأن إيقافه عن القيد الشتوي ونقل مبارياته ساعة | الكرة المصرية
وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا