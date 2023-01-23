قائمة الزمالك - استمرار غياب فتوح وجمعة أمام المحلة.. وخروج شيكابالا والمثلوثي

استمر غياب ثنائي دفاع الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن الفريقه الأبيض أمام غزل المحلة.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام بملعب الغزل.

وخرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" من قائمة الزمالك لمواجهة المحلة.

كذلك شهدت القائمة غياب التونسي حمزة المثلوثي.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

الوسط: محمد أشرف - عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور - سيد عبد الله - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويأتي المحلة في المركز السابع برصيد 22 نقطة.