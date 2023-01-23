مباشر - سيراميكا (0)-(0) طلائع الجيش.. الاتحاد (0)-(0) حرس الحدود.. بداية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش والاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش

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بداية المباراة

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الاتحاد × حرس الحدود

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بداية المباراة