مباشر - سيراميكا (0)-(0) طلائع الجيش.. الاتحاد (0)-(0) حرس الحدود.. بداية المباراتين
الإثنين، 23 يناير 2023 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش والاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.
سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش
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بداية المباراة
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الاتحاد × حرس الحدود
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بداية المباراة
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