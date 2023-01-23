مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي تظلم على قرار إيقاف القيد ونقل مبارياته

الإثنين، 23 يناير 2023 - 18:42

كتب : أحمد الخولي

الإسماعيلي - بيان رسمي

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم عن حقيقة إيقاف النادي الإسماعيلي من القيد ونقل مبارياته خارج ملعبه على خلفية أزمة انتقال إبراهيم حسن للأصفر قادما من النجوم.

إبراهيم حسن

النادي : الاتحاد السكندري

الإسماعيلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الاسماعيلي تقدم في وقت سابق بتظلم للجنة الانضباط بشأن إيقافه من القيد ونقل 5 مباريات له خارج الإسماعيلية".

وأضاف "وذلك على خلفية خلافه مع نادي النجوم بخصوص انتقال إبراهيم حسن".

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وأكمل "ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي قرار من لجنة الانضباط بشأن الإسماعيلي، وبالتالي لم يتم تفعيل العقوبة".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارا في 21 ديسمبر 2022 الماضي بإلزام الإسماعيلي بالتسوية المالية الخاصة بنادي النجوم ومنحته فترة سماح للسداد لمدة 30 يوما يتنتهي 22 يناير 2023، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر ضده لصالح نادي النجوم خلال المهلة المحددة.

الإسماعيلي اتحاد الكرة نادي النجوم إبراهيم حسن
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