التشكيل - عنتر أساسي مع سيراميكا لأول مرة.. ووادي يقود هجوم الجيش

أعلن كل من أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا ومحمد يوسف مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينمها بعد قليل.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش على استاد القاهرة في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا مشاركة أحمد ياسر ريان في مركز قلب الهجوم وحيدا بعد رحيل جون إيبوكا الذي انتقل لأهلي طرابلس.

ويشارك محمد عنتر في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ انضمامه لسيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.

الوسط: محمود نبيل – محمد عنتر – محمد متولي كناريا – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويقود محمود وادي تشكيل طلائع الجيش الأساسي لأول مرة بعد انضمامه للفريق قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة.

ويستمر أحمد مسعود في حراسة المرمى للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: أحمد مسعود

الدفاع: خالد سطوحي – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور.

الوسط: حسن مجدي - فريد شوقي – إسلام محارب – أحمد متعب.

الهجوم: أحمد سمير – محمود وادي – كريم طارق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 12.