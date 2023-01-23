تشكيل الاتحاد - محمد محمود أساسي مع الاتحاد وعمار على الدكة أمام الحدود

الإثنين، 23 يناير 2023 - 18:28

كتب : هاني العوضي

محمد محمود مع الاتحاد السكندري

دفع زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري بـ محمد محمود في تشكيل فريقه الأساسي أمام حرس الحدود.

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

ويلعب الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في الجولة 15 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

ويلعب محمد محمود في تشكيل الاتحاد الأساسي لأول مرة منذ انضمامه للفريق من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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كما ظهر عمار حمدي على مقاعد بدلاء الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – محمد محمود – خالد الغندور

الهجوم: خالد الغندور – كريستوف مابولولو – أحمد عادل

بينما جاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد رضا – خالد سامي – محمد والي – أحمد شديد قناوي

الوسط: إبراهيم القاضي – أحمد فيليكس – أحمد قاسم

الهجوم: زيكو – محمود ممدوح – مصطفى جمال

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

عمار حمدي الاتحاد السكندري محمد محمود
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