الرمادي: تفاجئت بإيقاف أسوان من القيد

الإثنين، 23 يناير 2023 - 18:16

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي مدرب أسوان

كشف أيمن الرمادي مدرب أسوان عن اكتشافه بأن القيد في الفريق قد تم إيقافه خلال التدريب الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي.

وتعادل أسوان مع الإسماعيلي على ملعبه بدون أهداف في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان من المفترض أن نريح العديد من اللاعبين ولكن حدثت مفاجأة غير سارة خلال التدريب الأخير قبل المباراة وهو علمنا بأن القيد موقوف للنادي".

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واستمر "أنا حزين من ذلك الموقف لأن ديلسون كان مصابا وبديله محمود فهمي المنضم حديثا من المقاولون ولذلط اضطررت لتأجيل المحاضرة لمعرفة ظروف اللاعبين وبعيدا عن الظروف فإننا سيطرنا على المباراة وأهدرنا ركلة جزاء ولم نستقبل أي فرص خطيرة".

وتابع "مريت بيوم لا يجب أن يتواجد في عصر احتراف كرة القدم ولا أعرف من ألوم ولكن على الأقل كان يجب أن نعرف منذ فترة وليس في التدريب الأخير، بعد أن حددنا التشكيل اكتشفنا أن بعض اللاعبين لن يكونوا معنا".

وواصل "النادي له عذره ولكن من المفترض أن نسعى بشكل أكبر لأننا لم نصل للحد الأدنى من المفترض توفيره".

وأضاف "أشكر اللاعبين لأنهم قدموا الكثير ونحن في نصف قوتنا والأمر لا يتعلق بالإمكانيات ولكن بالتنظيم، الفريق قدم الكثير ولكن هناك خطوة يجب أن يقوم بها النادي لأن كل شخص لديه مسؤولياته ومن الصعب أن يشارك لاعب في 9 مباريات خلال 31 يوما بدون مداورة".

وشدد "كرة القدم لا تدار بتلك الطريقة بعض الناس يلوموني لأن محمد حمد زكي شارك وهو عائد من الإصابة حسننا افتحوا القيد وأوجدوا الحلول".

وأتم "احتاج إلى يوم لإعادة حساباتي، ذلك الفريق سيذهب بعيدا ولكن نحتاج خطوة إيجابية والجميع يعلم من أي يجب أن تأتي ولكنني لا أراها حتى الآن ويحب أن نحصل على يد العون".

وسيلعب أسوان مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش على ملعب أسوان يوم الجمعة 27 يناير.

أسوان الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز أيمن الرمادي
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