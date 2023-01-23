خبر في الجول - معلول يغيب عن الأهلي أمام البنك للإجهاد.. واللاعب يسافر تونس

يغيب علي معلول لاعب الأهلي عن فريقه في مباراة البنك الأهلي بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي منح علي معلول راحة بسبب أنه يعاني من حالة إجهاد.

وحصل معلول على راحة لمدة 48 ساعة من الجهاز الفني لذلك سافر اللاعب إلى تونس لقضاء هذه الفترة هناك.

على أن يلتحق بالأهلي في المغرب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي يوم 1 فبراير المقبل ضد أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا في افتتاح كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.