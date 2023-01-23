خبر في الجول - معلول يغيب عن الأهلي أمام البنك للإجهاد.. واللاعب يسافر تونس

الإثنين، 23 يناير 2023 - 18:12

كتب : أحمد الخولي

علي معلول

يغيب علي معلول لاعب الأهلي عن فريقه في مباراة البنك الأهلي بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي منح علي معلول راحة بسبب أنه يعاني من حالة إجهاد.

وحصل معلول على راحة لمدة 48 ساعة من الجهاز الفني لذلك سافر اللاعب إلى تونس لقضاء هذه الفترة هناك.

على أن يلتحق بالأهلي في المغرب من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي يوم 1 فبراير المقبل ضد أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا في افتتاح كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.

علي معلول الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
قائمة الزمالك - استمرار غياب فتوح وجمعة أمام المحلة.. وخروج شيكابالا والمثلوثي مباشر - سيراميكا (0)-(0) طلائع الجيش.. الاتحاد (0)-(0) حرس الحدود.. بداية المباراتين مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي تظلم على قرار إيقاف القيد ونقل مبارياته التشكيل - عنتر أساسي مع سيراميكا لأول مرة.. ووادي يقود هجوم الجيش تشكيل الاتحاد - محمد محمود أساسي مع الاتحاد وعمار على الدكة أمام الحدود الرمادي: تفاجئت بإيقاف أسوان من القيد أحمد فؤاد رجل مباراة إنبي وفاركو مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب إقامة مباراة صنداونز في السلام
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - استمرار غياب فتوح وجمعة أمام المحلة.. وخروج شيكابالا والمثلوثي 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر - سيراميكا (0)-(0) طلائع الجيش.. الاتحاد (0)-(0) حرس الحدود.. بداية المباراتين 12 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإسماعيلي تظلم على قرار إيقاف القيد ونقل مبارياته 27 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - عنتر أساسي مع سيراميكا لأول مرة.. ووادي يقود هجوم الجيش 34 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الاتحاد - محمد محمود أساسي مع الاتحاد وعمار على الدكة أمام الحدود 41 دقيقة | الكرة المصرية
الرمادي: تفاجئت بإيقاف أسوان من القيد 53 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - معلول يغيب عن الأهلي أمام البنك للإجهاد.. واللاعب يسافر تونس 58 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا