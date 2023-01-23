ميدو: هناك حالة من التوتر تؤثر على اللاعبين.. والفوز في مباراة واحدة سيزيلها

الإثنين، 23 يناير 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

يرى أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي أن فريقه يعاني من بعض التوتر على أرضية الملعب يصعب من مهمتهم في الاستحواذ والخروج بالكرة وأن الفوز بمباراة واحدة كفيلة بالخروج من حالة التوتر.

وتعادل الإسماعيلي مع أسوان على ملعب الأخير بدون أهداف في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أبارك لجماهير أسوان على فريقهم القوي وأحييهم وأتمنى استمراره في الدوري المصري الممتاز".

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وواصل "كان لدينا بعض المشكلات في الشوط الأول تمكن من علاجبها بين الشوطين ولكن هناك حالة من التوتر تشكل مشكلة في الاستحواذ والخروج بالكرة".

وتابع "نعلم أن الفوز في مباراة واحدة سيزيل الضغوطات والتوتر وبالنسبة لنا نحاول البناء نقطة بنطقة والمباراة الماضية تعادلنا في مباراة صعبة وشكلنا خطورة والكلام تكرر اليوم أيضا وحصلنا على نقطة صعبة ولدينا أمل في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على ملعبنا ضد الداخلية في المباراة المقبلة".

وأكمل "كل ما أطلبه من جماهير الإسماعيلي هو دعم الفريق طوال الـ 90 دقيقة وعقب نهايتها فليفعلوا ما يريدونه".

واستمر "أنا مقدر شعور الجماهير ومن حقهم أن يشعروا بالغضب لأن الإسماعيلي لا يتواجد في مكانه الطبيعي لأنهم اعتادوا على مشاهدة الفريق يقدم كرة قدم جميلة وينافس على الدوري ولكن الظروف مختلفة حاليا وأعطيت اللاعبين تعليمات بالالتزام الكامل نحو الجماهير وعدم الخروج عن النص مهما كان رد فعلهم".

وأتم "نحن لا نمل من العمل ولدينا إيمان كبير في أن يعود الإسماعيلي لمكانه الطبيعي".

وارتفع الإسماعيلي للنقطة التاسعة في المركز الأخير في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن إنبي صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

الإسماعيلي أسوان أحمد حسام ميدو
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