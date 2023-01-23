تعادل جديد.. فوزي يمنح الإسماعيلي نقطة جديدة أمام أسوان

منح محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي فريقه نقطة جديدة في مشوار الدوري بعد التعادل السلبي أمام أسوان.

وحسم التعادل السلبي مواجهة أسوان ضد الإسماعيلي والتي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

وأنقذ محمد فوزي الدراويش للمباراة الثانية على التوالي بعد التصدي لركلة جزاء أمام أحمد بلحاج محترف أسوان.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير وبفارق أربع نقاط عن الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما أسوان فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

تعادل جديد

تعادل كل من أسوان والإسماعيلي للمرة الثالثة في آخر خمس مواجهات خاضهم كلا الفريقين في الدوري.

وكان أسوان قد حقق الفوز على الزمالك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر قبل أن يتعادل في ثلاث مباريات ويخسر في واحدة.

وتعادل أسوان أمام كل من البنك الأهلي وحرس الحدود وأخيرا الإسماعيلي بينما تعرض للخسارة أمام المقاولون العرب.

أما الإسماعيلي فحقق التعادل في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وكان الدراويش قد تعادل أمام البنك الأهلي وطلائع الجيش وأخيرا أسوان، بينما تعرض للخسارة أمام كل من حرس الحدود والمقاولون العرب.

فوزي مجددا

أنقذ محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي فريقه بعد التصدي لركلة جزاء في الدقيقة 27 من أحمد بلحاج المحترف المغربي في صفوف أسوان.

وتألق فوزي مجددا بعدما تصدى لركلة جزاء أيضا في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

وتصدى فوزي لركلة جزاء أمام طلائع الجيش في الدقيقة 79 ليخطف الدراويش نقطة في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وحصد محمد فوزي جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي مع الإسماعيلي.

وصف المباراة

سيطر فريق أسوان على الكرة في الشوط الأول من المباراة مع اعتماد الإسماعيلي على الهجمات المرتدة.

وطالب لاعبو الإسماعيلي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة بعد سقوط محمد الشامي ولكن أمر طارق مجدي حكم اللقاء استئناف اللعب.

واحتسب طارق مجدي ركلة جزاء بعد عرقلة عمر الوحش للمغربي أحمد بلحاج في الدقيقة الخامسة والعشرين.

وتصدى محمد فوزي لركلة جزاء بلحاج والذي سددها في منتصف المرمى.

واستمرت سيطرة لاعبي أسوان على الكرة بحثا عن الهدف الأول ولكن دون تسجيل أهداف.

وأهدر فراس شواط هدفا محققا في الدقيقة 48 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ عمرو حسام حارس مرمى أسوان هدفا محققا في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني بعد تسديدة قوية من محمد حسن من داخل منطقة الجزاء.

وتراجع أداء الفريقين في النصف ساعة الأخيرة من المباراة خوفا من خسارة نقاط المباراة.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الداخلية يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

بينما أسوان يستضيف فريق طلائع الجيش في نفس اليوم ضمن منافسات ذات الجولة.