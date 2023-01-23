قائمة بيراميدز - غياب السعيد وسامي عن مواجهة سموحة

يغيب عبد الله السعيد وأحمد سامي عن قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره سموحة في تمام السابعة من مساء غدا الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - هشام محمد.

الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويغيب عن المباراة، عبد الله السعيد وأحمد سامي ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

كما يغيب أحمد توفيق المنضم حديثا إلى صفوف الفريق من البنك الأهلي.

وأدى الفريق مرانه الأخير ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.