رئيس النصر السعودي: لدينا النية للتعاقد مع نجوم جدد

الإثنين، 23 يناير 2023 - 16:17

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

أوضح مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر السعودي أن ناديه قد يبرم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.

النصر دخل فترة الانتقالات الشتوية بصفقة مدوية حين ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال آل معمر في تصريحات للصحفيين: "لدينا النية للتعاقد مع لاعبين جدد، لكن يجب انتظار المستجدات حول التعاقدات عبر موقع النادي الرسمي فقط".

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وأضاف "سجلنا اسم الإيفواري جيسلان كونان في القائمة من جديد بعد الشفاء من الإصابة، فقد خرج اسمه سابقا من القائمة بسببها".

وكشف أن اسم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا لا يزال في قائمة الفريق الرسمية، رغم إصابته وغيابه حتى نهاية الموسم.

وواصل "تلقينا عروضا عديدة لرعاية النادي في الفترة الأخيرة، وستكون الأفضلية للجهة التي تقدر شعبية وجماهيرية النصر".

ويرى رئيس النصر أن الزخم الإعلامي المصاحب لظهور كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، لا يصب فقط لصالح ناديه، ولكن للكرة السعودية ككل.

وأتم "كريستيانو ظهر بشكل جيد للغاية أمام الاتفاق، لقد حققنا النقاط الـ3 وهذا هو الأهم".

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 33 في صدارة ترتيب الدوري السعودي متخطيا الهلال صاحب الـ32 نقطة.

وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 16 في المركز العاشر.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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