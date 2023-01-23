انتهت الدوري المصري - أسوان (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الإثنين، 23 يناير 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أسوان بالفوز على إنبي

يستضيف الإسماعيلي فريق أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة بينما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب بـ 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

============

نهاية المباراة

ق57 مشاركة أحمد مدبولي بدلا من عمر الوحش

ق47 عمرو حسام يمنع الإسماعيلي من تسجيل الأول بعد تسديدة محمد حسن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 فراس شواط يهدر هدفا محققا

ق26 محمد فوزي يتألق أمام ركلة جزاء بلحاج

ق25 ركلة جزاء لأسوان بعد عرقلة أحمد بلحاج

ق9 مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط الشامي

انطلاق المباراة

الدوري المصري أسوان الإسماعيلي
نرشح لكم
في الـ+99.. إنبي يقهر فاركو ويغادر مراكز الهبوط مؤقتا قائمة بيراميدز - غياب السعيد وسامي عن مواجهة سموحة اتحاد الكرة يعلن استقبال شكوتين من الزمالك والأهلي.. وتحويلهما إلى لجنة الانضباط حكم ليبي لمواجهة بيراميدز ضد الجيش الملكي في الكونفدرالية الموريتاني داهاني حكما لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور انتهت في الدوري المصري - فاركو (0) (1) إنبي.. فوز قاااتل التشكيل - شريف يقود هجوم فاركو.. وقفة أساسي مع إنبي
أخر الأخبار
في الـ+99.. إنبي يقهر فاركو ويغادر مراكز الهبوط مؤقتا 2 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا يطالب جماهير سيتي باطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين بدلا من الصمت 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - غياب السعيد وسامي عن مواجهة سموحة 20 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن استقبال شكوتين من الزمالك والأهلي.. وتحويلهما إلى لجنة الانضباط 26 دقيقة | الكرة المصرية
حكم ليبي لمواجهة بيراميدز ضد الجيش الملكي في الكونفدرالية 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس النصر السعودي: لدينا النية للتعاقد مع نجوم جدد 40 دقيقة | السعودية
رغم التعادل مع أتالانتا.. أليجري يشكر لاعبيه لهذا السبب ساعة | الكرة الأوروبية
الموريتاني داهاني حكما لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 3 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا 4 مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن