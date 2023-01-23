انتهت الدوري المصري - أسوان (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة
الإثنين، 23 يناير 2023 - 14:41
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.
ويحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة بينما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب بـ 8 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق57 مشاركة أحمد مدبولي بدلا من عمر الوحش
ق47 عمرو حسام يمنع الإسماعيلي من تسجيل الأول بعد تسديدة محمد حسن
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48 فراس شواط يهدر هدفا محققا
ق26 محمد فوزي يتألق أمام ركلة جزاء بلحاج
ق25 ركلة جزاء لأسوان بعد عرقلة أحمد بلحاج
ق9 مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط الشامي
انطلاق المباراة
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