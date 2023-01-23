انتهت في الدوري المصري - فاركو (0) (1) إنبي.. فوز قاااتل

يحل إنبي ضيفا على فاركو في استاد الإسكندرية بالجولة 15 للدوري المصري.

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ق.+99 جووووول علي فوزي يسجل الهدف الأول لـ إنبي من ركلة جزاء

ق.+97 ركلة جزاء لـ إنبي بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق.+95 مطالبات بركلة جزاء لـ إنبي لصالح عماد ميهوب

ق.90 تسديدة خطيرة من شكري نجيب تجاور قائم إنبي قليل

ق.88 تسديدة قوية من محمد حمدي ومحمود السيد يتصدى

ق.85 إصابة خالد رضا وخروجه على محفة ودخول محمد حامد

ق.79 ماذا أهدرت يا علي فوزي! تسديدة قوية تعلو العارضة بغرابة

ق.74 خروج أحمد البحراوي مصاب في الذراع ودخول ياسين مرعي

ق.66 فرصة خطيرة لـ فاركو والكرة تخرج إلى الركنية بعد لمسة البحراوي التي أخرجها أحمد أمين

ق.56 استئناف اللعب بعد علاج البلعوطي

ق.55 سقوط عبد العزيز البلعوطي ويتلقى العلاج في أرض الملعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.30 تسديدة من جابر كامل تجاور القائم بقليل

ق.19 تسديدة من عمرو جمال تخرج إلى ركلة مرمى بعد تهيئة محمود حمادة ومطالبات بركلة جزاء

ق.14 دخول شكري نجيب بدلا من أحمد شريف المصاب

ق.11 الجهاز الطبي يتدخل لعلاج أحمد شريف لاعب فاركو

ق.7 ركلة حرة مباشرة ينفذها عمرو جمال أعلى العارضة

بداية المباراة

بداية المباراة في الثالثة إلا ربع مساءً