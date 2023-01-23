التشكيل - شريف يقود هجوم فاركو.. وقفة أساسي مع إنبي

الإثنين، 23 يناير 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

فاركو

يعود أحمد شريف لقيادة هجوم فاركو أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

كما يقود أحمد أمين قفة هجوم إنبي في تغيير وحيد بتشكيل طلعت يوسف عن المباراة السابقة.

ويحل إنبي ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

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وجاء تشكيل فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمود السيد

الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد البحراوي - جيفرسون إينكادا

الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد.

الهجوم: عمرو جمال – وليد علي - أحمد شريف.

بينما دكة البدلاء: صبري جاد - ياسين مرعي - أحمد عوض - أحمد صغيري - مروان مجدي - شكري نجيب - محمود جهاد - رزقي حمرون - عزمي غومة.

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي- خالد رضا - أحمد كالوشا - أحمد عيد

الوسط: أحمد يوسف - محمد حمدي - مصطفى شكشك - رفيق كابو- مصطفى دويدار.

الهجوم: أحمد أمين قفة

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

الدوري المصري إنبي فاركو
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