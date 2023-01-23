الدرجة الثانية - إبراهيم سعيد يعلن رحيله عن قيادة فريق المجد

أعلن إبراهيم سعيد رحيله عن قيادة فريق المجد السكندري أحد أندية الدرجة الثانية.

وكان سعيد قد تولى القيادة الفنية لفريق المجد مطلع شهر ديسمبر الماضي.

وودع فريق المجد منافسات كأس مصر بعد الخسارة أمام سبورتنج بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما.

وكشف إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي: "أقدم اعتذاري عن تدريب نادي المجد لعدم التوفيق والإمكانيات".

وأضاف "أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة وأتمنى للجميع التوفيق".

واختتم إبراهيم سعيد "الحمد لله منذ تولي المهمة لم أقصر مع نادي المجد وذلك بشهادة الجميع، بالتوفيق".

وسبق لإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق قيادة نادي جولدي في الدرجة الثالثة.

وكان المجد قد أعلن عن رحيل أبو العينين شحاتة عقب الجولة السابعة، وقاد أمير قيصر وعادل عبد العزيز الفريق خلال مباراة الأولمبي التي انتهت بفوز المجد بهدف دون رد.

ويحتل المجد المركز الثالث عشر في مجموعة بحري بالدرجة الثانية برصيد 14 نقطة.

وحقق المجد السكندري ثلاثة انتصارات بينما تعادل أربع مرات وخسر في ثماني مواجهات.