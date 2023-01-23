مدرب النصر يتحدث عن تأثير رونالدو في ظهوره الأول بالدوري السعودي

تحدث الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر السعودي عن تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أداء فريقه في أول ظهور له أمام الاتفاق.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال رودي جارسيا مدرب النصر في مؤتمر صحفي: "ليس من السهل الفوز بالمباريات في الدوري السعودي حتى مع وجود كريستيانو رونالدو، لانه دوري قوي وبه فرق مميزة".

وأضاف "كل المدربين في فرق الدوري السعودي يعلمون قيمة رونالدو، لذلك طلبنا من اللاعبين تنويع اللعب على كريستيانو وتاليسكا".

وشدد المدرب الفرنسي "لا ننسى أنه شارك في مباراة باريس سان جيرمان الودية ولم يأخذ وقته من الراحة".

وواصل "كريستيانو هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم، لقد خلقنا له ظروفا مميزة، وجود رونالدو كقائد للفريق يعد دفعة إيجابية للجميع، فهو سيساعد على تشتيت تركيز المدافعين، كما حدث في هدفنا أمام الاتفاق".

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 33 في صدارة ترتيب الدوري السعودي متخطيا الهلال صاحب الـ32 نقطة.

وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 16 في المركز العاشر.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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