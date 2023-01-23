خبر في الجول - منسي يبلغ إدارة البنك الأهلي برغبة الانتقال إلى الزمالك.. وموقف النادي

الإثنين، 23 يناير 2023 - 13:02

كتب : أحمد الخولي

ناصر منسي

يسعى ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي لانتقاله إلى صفوف الزمالك ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب الزمالك في تدعيم هجومه ضمن صفقات شهر يناير وقبل غلق سوق الانتقالات.

وعلم FilGoal.com أن هناك اهتماما من الزمالك من أجل ضم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي.

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وأبلغ ناصر منسي إدارة البنك الأهلي برغبته في الانتقال إلى الزمالك واللعب لحامل لقب الدوري المصري.

ومن جانبه أبلغ النادي مهاجمه بتأجيل الحديث عن مصيره إلى ما بعد مواجهة الأهلي في مسابقة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق البنك الأهلي في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

ومن المقرر أن يعقد البنك الأهلي جلسة مع اللاعب عقب مواجهة الأهلي المقبلة للحديث عن مصير موقفه من الفريق.

وخاض ناصر منسي تسع مباريات هذا الموسم مع البنك الأهلي في الدوري ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وكان مصدر من البنك الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق عن عدم تقدم الزمالك بعرض رسمي حتى الآن لضم المهاجم صاحب الـ 25 عاما.

ويسعى البنك الأهلي للتمسك بناصر منسي لأنه مهاجم الفريق الوحيد خلال تلك الفترة.

بينما الزمالك كان مهتما بضم جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل اللاعب إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن توقف صفقة انضمام جون إيبوكا إلى الزمالك بسبب عدم الاتفاق المادي من الناديين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن الأهلي المتصدر.

أما البنك الأهلي فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

الدوري المصري ناصر منسي البنك الأهلي
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