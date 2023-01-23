أنشيلوتي يوضح سبب عدم الدفع بكروس ومودريتش من البداية أمام بلباو

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سبب عدم اعتماده على الثنائي توني كروس ولوكا مورديتش منذ البداية في مباراة أتليتك بلباو.

وبدأ ريال مدريد لقاء سان ماميس الصعب بتشكيل لا يضم الثنائي المخضرم الذي جلس على مقاعد البدلاء، لكنه انتصر على أتليتك بلباو بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم أرد المخاطرة بتوني كروس، كما أنني أسعى لأن يكون لدي الكثير من اللاعبين المتحمسين في هذه اللحظة من الموسم".

وأضاف "لقد استحق داني سيبايوس وأسينسيو اللعب في وسط الملعب بعد مباراة فياريال، وكان كروس بحاجة إلى الراحة بعدما لعب مباريات كثيرة".

كروس دخل كبديل وسجل هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 90.

وتابع أنشيلوتي "كان بإمكان لوكا مودريتش اللعب لأنه تدرب جيدا، لكنني فضلت إراحته أيضا".

واستمر "اللاعبون الذي يلعبون مباريات أقل يقدمون الكثير. أقصد بذلك ناتشو وسيبايوس وأسينسيو وإدواردو كامافينجا. هذا يمنحنا الثقة في المستقبل، لأن المسابقات مستمرة وأمامنا الكثير من المباريات".

وعن المباراة قال "لقد عانينا أمام بلباو لأن المنافس فريق قوي للغاية. ولكن بالرغم من ذلك، لعبنا بصلابة وأظهر الفريق التزاما جماعيا لم يظهره في المباريات الأخيرة".

وأتم "من الصعب للغاية الحصول على نقاط في سان ماميس. الأجواء هنا رائعة، لكنها معقدة جدا. لقد أدرنا المباراة بشكل جيد، وقاتلنا من أجل تحقيق الفوز".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وسجل ثنائية فوز ريال مدريد النجم كريم بنزيمة. ولاعب الوسط توني كروس

وأصبح كريم بنزيمة الهداف الأول لريال مدريد في الدوري الإسباني بالتساوي مع الأسطورة السابق راؤول جونزاليز برصيد 228 هدفا لكل منهما.

كما أصبح الخامس في قائمة هدافي الدوري الإسباني بشكل عام عبر التاريخ بالتساوي مع راؤول بعد كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزارا هوجو سانشيز.

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