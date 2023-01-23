اسكواش - تسعة مصريين إلى ربع نهائي منافسات بطولة الأبطال

حسم تسعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى منافسات ربع نهائي بطولة الأبطال لرجال وسيدات الاسكواش والمقامة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجد أربعة لاعبين مصريين في منافسات الرجال مقابل خمسة لاعبات في منافسات السيدات.

وكان مصطفى عسل المصنف الأول عالميا قد ودع المنافسات من الدور الثالث بعد الانسحاب أمام الفرنسي فيكتور كروين بسبب الإصابة.

ويغيب علي فرج عن منافسات الرجال بسبب الإصابة في الركبة.

وتقام منافسات ربع النهائي على يومين الإثنين والثلاثاء.

ويأتي جدول اللاعبين المصريين كالآتي:

الإثنين 23 يناير

جنا شيحة × النيوزلاندية جويل كينج (0:00 بعد منتصف الليل)

مازن هشام × الكولومبي ميجيل رودريجيز (0:45 بعد منتصف الليل)

نوران جوهر × نور الطيب (2:30 فجرا)

مروان الشوربجي × الفرنسي فيكتور كروين (3:15 فجرا)

الثلاثاء 24 يناير

هانيا الحمامي × الإنجليزية جينا كيندي (0:00 بعد منتصف الليل)

طارق مؤمن × البيروفي دييجو إلياس (0:45 بعد منتصف الليل)

نور الشربيني × الأمريكية أماندا صبحي (2:30 فجرا)

فارس الدسوقي × النيوزلاندي بول كول (3:15 فجرا)