طارق العشري يكشف لـ في الجول: حالة واحدة ستدفعني لـ الاستمرار مع سموحة

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة عن حالة واحدة فقط تجعله يتراجع عن قرار ويستمر مع الفريق السكندري.

ويلعب سموحة أمام يبراميدز مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري.

وصرح طارق العشري بعد فوز سموحة على سيراميكا كليوباترا عن قراره بالرحيل عقب مواجهة بيراميدز المقبلة بسبب عدم القدرة على العمل في ذلك المناخ في النادي.

وقال العشري لـ FilGoal.com: "مباراة سموحة ضد بيراميدز في الدوري هي الأخيرة لي مع الفريق ولكن بشرط".

وكشف العشري "لا توجد لدي مشكلة في الرحيل عن النادي بسبب الأحداث الأخيرة، ولكن لن أتقدم باستقالتي".

واختتم العشري تصريحاته "منتظر خطاب الإقالة من النادي فقط، في حال عدم اتخاذ ذلك القرار سأستمر مع الفريق بشكل طبيعي".

وكان طارق العشري قد انتقد تصريحات فرج عامر رئيس سموحة والضغط الواقع عليه خلال الفترة الماضية.

وانقسم مجلس إدارة سموحة بين رئيسه وأعضاء المجلس حول مصير طارق العشري إذ يتمسك الأعضاء باستمرار المدرب بينما يرغب رئيس النادي في رحيله.

ويحتل سموحة المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

وحقق الفريق السكندري الفوز في آخر مباراتين بالدوري أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وودع الموج الأزرق كأس مصر 2022 بالخسارة في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.