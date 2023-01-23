مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول مصير محمود علاء بعد تصريحات رئيس الزمالك

الإثنين، 23 يناير 2023 - 10:30

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - البنك الأهلي - محمود علاء

يتمسك نادي الاتحاد السكندري باستمرار محمود علاء مدافع الفريق المعار من الزمالك حتى نهاية الموسم كما ينص التعاقد بين الناديين.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد عن مطالبته لنادي الاتحاد بإعادة محمود علاء وقطع الإعارة.

وبرر رئيس الزمالك طلبه أن القرار بناء على رفضه التعامل مع من لا يحترم اتفاقاته -وفقا لتصريحاته- ويأتي ذلك بعد رحيل مروان عطية إلى الأهلي.

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وكشف مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "محمود علاء مستمر مع الفريق".

وشدد "لا يوجد بند في تعاقد إعارته يسمح له بقطع الإعارة في يناير، واللاعب مستمر بصورة طبيعية".

محمود علاء خرج معارا من الزمالك إلى الاتحاد السكندري هذا الموسم في الصيف، فيما يحاول الفريق الأبيض استعادته حاليا.

صاحب الـ31 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا.

وكان انتقال محمود علاء إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم دون مقابل مادي ولكن فقط مقابل تحمل النادي السكندري راتب اللاعب.

وكان مرتضى منصور قد خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه أمس الأحد: "أطالب محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري بإعادة محمود علاء إلى الزمالك غدا".

وأضاف "سندفع له الراتب الذي دفعه الاتحاد السكندري، لأنني لا أتعامل مع أشخاص لا يحترمون اتفاقاتهم".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة عقب خوض 14 مباراة.

أما الزمالك ففي المركز الخامس برصيد 26 نقطة بنفس عدد المباريات.

ويستضيف الاتحاد السكندري اليوم الإثنين فريق حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

بينما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة مساء الثلاثاء في ختام مباريات الجولة.

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