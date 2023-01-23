مواعيد مباريات الإثنين 23 يناير 2023.. أربع مواجهات في الدوري ويد مصر ضد الدنمارك

الإثنين، 23 يناير 2023 - 10:18

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر - الدنمارك

يشهد اليوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023 أربع مواجهات في منافسات الدوري المصري.

كما يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة مصيرية أمام الدنمارك في ختام منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يشهد اليوم أربع مباريات في مسابقة الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.

ويستضيف فاركو فريق إنبي على استاد الإسكندرية في الثالثة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يستضيف أسوان فريق الإسماعيلي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في تمام السابعة مساء يسضتيف الاتحاد السكندري فريق حرس الحدود على استاد الإسكندرية ويذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة الدولي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بطولة العالم كرة يد

تختتم اليوم الإثنين منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها الثامنة والعشرين.

ويصطدم منتخب مصر بمواجهة الدنمارك حامل لقب آخر نسختين في التاسعة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل من أجل التأهل إلى ربع النهائي كمتصدر المجموعة وتجنب مواجهة السويد مستضيف البطولة بمواجهة المجر.

أما في حال الخسارة فيلعب منتخب مصر في ربع النهائي أمام السويد مساء الأربعاء.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي بمواجهة بين فولام وتوتنام.

ويستضيف فولام فريق توتنام في تمام العاشرة مساء على ملعب كرافن كوتيج ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف فالنسيا فريق ألميريا في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق إمبولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الإسباني كرة يد الدوري الإيطالي منتخب مصر
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