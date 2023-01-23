في الجول يكشف - كيف يفكر الزمالك في الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن وجود ثلاث صفقات محتملة للأبيض خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "نعمل على إتمام 3 صفقات جديدة للزمالك ونأمل أن تكتمل هذه الصفقات".

واستدرك "ولكن أطالب جمهور الزمالك بعدم الحديث عن الصفقات لأن هذا الحديث يفسد الصفقات ويزيد من أسعار اللاعبين".

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر الزمالك في صفقاته خلال الأيام المقبلة

يبحث الزمالك التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة بجانب عودة محمود شبانة من الإعارة.

اسم عبد الله السعيد ما زال مطروحا داخل أروقة الزمالك للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة رغم صعوبة الأمر.

ناصر منسي هو المرشح الأوفر حظا لدعم خط الهجوم بعد انسحاب الزمالك في وقت سابق من صفقة إيبوكا مع مطالب سيراميكا العالية ورفض الأبيض الاستغناء عن حمدي علاء قبل أن ينتقل اللاعب إلى أهلي طرابلس.

ما قد يعيق الصفقة هو الموقف الصعب للبنك الأهلي حاليا مع اقترابه من مناطق الهبوط وعدم وجود عدد كبير من العناصر الهجومية في الفريق.

رئيس الزمالك كشف أيضا عن موقف استمرار جوسفالدو فيريرا، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فيوتشر يوم 29 يناير ثم فاركو يوم 6 فبراير، إذ ستكون المباراة الأخيرة قبل إعلان مصير فيريرا حسب مرتضى.

ويلعب الزمالك بعدها مع شباب بلوزداد في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير.