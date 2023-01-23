قبل مواجهة الزمالك.. غزل المحلة يعلن ضم ثنائي الإسماعيلي ووادي دجلة
الإثنين، 23 يناير 2023 - 00:05
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة التعاقد رسميا مع حازم مرسي المهاجم الشاب لفريق الإسماعيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
أحمد رضا
النادي : غزل المحلة
حازم مرسي
النادي : غزل المحلة
كذلك أعلن النادي رسميا عن التعاقد مع أحمد رضا ظهير أيسر وادي دجلة الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة أيضا.
وبذلك يكون المحلة أبرم صفقتين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويحتل غزل المحلة المركز السابع في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.
وحقق المحلة ستة انتصارات هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات ومثلهم خسارة.
ويلعب غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.
وتعادل غزل المحلة في الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، في أول مباراة للمدير الفني عبد الباقي جمال.
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