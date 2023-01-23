قبل مواجهة الزمالك.. غزل المحلة يعلن ضم ثنائي الإسماعيلي ووادي دجلة

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد رسميا مع حازم مرسي المهاجم الشاب لفريق الإسماعيلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كذلك أعلن النادي رسميا عن التعاقد مع أحمد رضا ظهير أيسر وادي دجلة الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة أيضا.

وبذلك يكون المحلة أبرم صفقتين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة.

وحقق المحلة ستة انتصارات هذا الموسم مقابل التعادل في أربع مباريات ومثلهم خسارة.

ويلعب غزل المحلة في الجولة 15 من الدوري ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

وتعادل غزل المحلة في الجولة الماضية أمام المصري بهدف لكل فريق، في أول مباراة للمدير الفني عبد الباقي جمال.