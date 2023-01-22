ريال مدريد يعود من سان ماميس بالانتصار على أتليتك بلباو

حقق ريال مدريد الفوز على أتليتك بلباو بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت بملعب سان ماميس معقل الفريق الباسكي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 41 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وسجل ثنائية فوز ريال مدريد النجم كريم بنزيمة. ولاعب الوسط توني كروس

وأصبح كريم بنزيمة الهداف الأول لريال مدريد في الدوري الإسباني بالتساوي مع الأسطورة السابق راؤول جونزاليز برصيد 228 هدفا لكل منهما.

كما أصبح الخامس في قائمة هدافي الدوري الإسباني بشكل عام عبر التاريخ بالتساوي مع راؤول بعد كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزارا هوجو سانشيز.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل لا يضم الثنائي المخضم لوكا مودريتش وتوني كروس على مقاعد البدلاء.

بدأ أتليتك بلباو المباراة بنشاط هجومي مستغلا عاملي الأرض والجمهور وهدد مرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 10 بضربة رأسية من آيتور باريديس إلا أن الحارس البلجيكي تصدى لها ببراعة.

واستمرت هجمات بلباو الخطيرة وسدد نيكو ويليامز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار مرمى كورتوا.

ورد ريال مدريد بانطلاقة من ماركو أسينسيو الذي اخترق من ناحية اليمين وسقط وطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

ومن جديد عادت خطورة بلياو عن طريق إينياكي ويليامز الذي مر من كورتوا على خط المرمى وسدد كرة ذهبت خارج الملعب.

ليأتي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 24 عن طريق القائد كريم بنزيمة.

وسجل بنزيمة الهدف بعدما ارتدت الكرة من الدفاع ليسدد مباشرة بالقدم اليسرى كرة قوية سكنت شباك بلباو.

وظل بلباو في محاولات خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول لتسجيل التعادل ولكن دون جدوى لينتهي بتقدم ريال مدريد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل بلباو محاولاته لتسجيل التعادل لكن هجمات ريال مدريد كانت أخطر على مرمى أصحاب الأرض.

وأهدر ناتشو فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد متابعة لتسديدة كريم بنزيمة المرتدة من الحارس، ليتصدى له من جديد وينقذ مرمى بلباو.

وانطلق كريم بنزيمة نحو المرمى وسدد كرة أرضية مرت جوار القائم في أخطر فرصة لريال مدريد في الشوط الثاني.

وسجل بلباو هدفا في الدقيقة 77 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل إينياكي ويليامز.

وأهدر بلباو فرصة خطيرة أمام مرمى ريال مدريد بعدما أبعد الدفاع الأبيض الكرة قبل أن تذهب إلى الشباك.

واستمرت سيطرة بلباو في الدقائق المتبقية من المباراة محاولات تسجيل هدف التعادل ولكن لم تكتمل هجماته أمام مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 90 ومن هجمة مرتدة سجل توني كروس الذي شارك كبديل هدف ريال مدريد الثاني بعدما مرر له رودريجو كرة سددها مباشرة من على حدود منطقة الجزاء وتسكن شباك بلباو.

لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد.