قمصان: الوصول لنهائي مونديال الأندية تحد جديد.. وهذا موقف أيمن أشرف وربيعة من الرحيل

شدد سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي على أن فريقه يجب أن يركز في المواجهة الأخيرة للدوري قبل السفر لكأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه لا توجد رغبة في إعارة الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "خالد عبد الفتاح قدم مباراة مميزة أمام الزمالك، يمكنه اللعب في أكثر من مركز وفعل ذلك من قبل مع سموحة".

وأضاف "حمدي فتحي كان يعاني من إصابة ولكن كان لديه إصرارا كبيرا على التواجد في المباراة وبالتعاون مع الجهاز الفني نجحنا في تجهيزه للمباراة".

وواصل "إنه لاعب مقاتل في كل دقيقة في الملعب ويقدم كل ما لديه، وشارك في كل الأهداف التي سجلناها. لديه قدرات هجومية ويقدم الزيادة العددية بشكل كيد، كولر قرر استخدامه في هذا الدور في فترات سابقة أيضا".

وتابع "كولر هو صاحب قرار مشاركة كهربا أساسيا أمام سموحة واللاعب استغل الفرصة بشكل جيد".

واستطرد "أيمن أشرف ورامي ربيعة لاعبان بقيمة كبيرة في الأهلي وما يتردد عن الرغبة في إعارتهما غير صحيح".

وأردف "بدأنا نحلل مباريات أوكلاند سيتي من الآن ولكن لدينا مباراة أمام البنك الأهلي في البداية وبعدها سنركز بشكل أكبر على المونديال. تعرضنا لظلم كبير في نهائي إفريقيا و"ربنا عوضنا" بالمشاركة في كأس العالم".

وأتم "الوصول للنهائي تحد جديد بالنسبة لنا وحلم لجماهير الأهلي ولكن يجب أن نركز على المنافس في كل مباراة على حدة".

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي الثلاثاء المقبل قبل السفر إلى المغرب لافتتاح مباريات كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.