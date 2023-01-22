كرة طائرة - الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات في الدور قبل النهائي من الدوري

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في منافسات الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز.

وتغلب الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

أما الزمالك فحول تأخره بشوط دون مقابل إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على فريقي سبورتنج والطيران في أول جولتين.

بينما الزمالك تغلب على فريقي الطيران وسبورتنج على الترتيب.

وتقام منافسات الجولة الرابعة يوم الأربعاء إذ يلعب الأهلي أمام سموحة، بينما الزمالك ضد بتروجت.

الدور قبل النهائي

تقام منافسات الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك وسموحة وبتروجت والجيش والاتحاد السكندري والطيران وسبورتنج.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات الدور النهائي من بطولة الدوري.

ويقام الدور قبل النهائي بنظام دورة مجمعة من دور واحد لتحديد ترتيب الفرق الثمانية.

وتختتم منافسات الدور قبل النهائي بمواجهة القمة بين الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة من مساء الخميس 2 فبراير.

وكان الفريقان قد تواجها في الدور التمهيدي وفاز الأهلي ذهابا بثلاثة أشواط دون مقابل بينما إيابا كرر الأهلي فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.