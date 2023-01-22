خبر في الجول - رابطة الأندية تحول شكوى الزمالك ضد كهربا إلى لجنة الانضباط

قررت رابطة الأندية تحويل شكوى الزمالك ضد كهربا بعد مباراة القمة إلى لجنة الانضباط.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الرابطة حولت الشكوى إلى لجنة الانضباط بخصوص هتافات كهربا مع جماهير الأهلي بعد نهاية المباراة.

وقدم الزمالك الشكوى أرفق بها فيديو للاعب يهتف مع جماهير الأهلي عقب المباراة بشكل يعتبره الأبيض تجاوزا في حقه وحق جماهيره.

ولم تتواجد اللقطة المذكورة في تقرير مراقب المباراة أو الشريط الأصلي الصادر من التلفاز وبالتالي تم تحويلها إلى لجنة الانضباط كما حدث في وقائع سابقة.

وسجل كهربا هدف الأهلي الأول أمام الزمالك في المباراة بضربة رأسية من صناعة حمدي فتحي.

هدف كهربا في شباك الزمالك هو الأول له منذ 519 يوما في الدوري المصري منذ أن هز شباك المصري في الجولة 32 من موسم 2020-2021.

كما وصل للهدف رقم 19 مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 64 مباراة.

وسجل كهربا هدفا أمام سموحة في نصف نهائي كأس مصر عقب عودته من الإيقاف.

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام في وقت سابق اليوم: "وما بعد الصبر إلا الجبر وما بعد العسر إلا اليسر".

وأضاف "من ظن أن المارد الأحمر قد مات، فالمارد بالبطولات مشهور".

واختتم كهربا رسالته "قد خاب ظن أولئك الذين يعتقدون أننا منخذلون، بل نحن رافعون الرؤوس لدهور".

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه اليوم الأحد: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك".

وأضاف "قدمنا شكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك".