كرة يد - السويد تقضي على أحلام البرتغال.. والمجر منافس محتمل لـ منتخب مصر

الأحد، 22 يناير 2023 - 23:12

كتب : FilGoal

السويد - بطولة العالم لكرة اليد

قضى منتخب السويد على أحلام البرتغال في التأهل إلى ربع نهائي منافسات بطولة العالم.

وحققت السويد العلامة الكاملة في تأهلها من الدور الرئيسي إلى ربع النهائي، ليتأهل منتخب المجر رفقة السويد.

وتغلب منتخب السويد في ختام الدور الرئيسي على البرتغال بنتيجة 32-30.

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ويلعب منتخب السويد بذلك مع ثاني المجموعة الرابعة التي تأهل منها منتخبا مصر والدنمارك، بينما المجر تلعب أمام المتصدر من الفريقين.

ويدخل منتخب مصر في مواجهة مصيرية أمام الدنمارك في التاسعة والنصف من مساء غدا الإثنين في ختام مباريات الدور الرئيسي.

وحال تأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة يلعب أمام المجر بينما يواجه الفراعنة منتخب المجر حال الخسارة ضد الدنمارك.

وكان منتخب البرتغال يكفيه الفوز من أجل التأهل رفقة السويد إلى ربع النهائي ولكن نجح أصحاب الأرض في الفوز بالعلامة الكاملة.

وبذلك يتأهل منتخب المجر إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ شارك بهم.

وكانت المرة الأخيرة التي وصل إليها منتخب المجر إلى المربع الذهبي في نسخة 1997 عندما حصد الفريق الميدالية البرونزية.

وسبق لمنتخب المجر حصد وصافة بطولة العالم نسخة 1986.

أما منتخب مصر فوصل إلى المربع الذهبي مرة واحدة فقط كانت في نسخة 2001 عندما حقق الفراعنة المركز الرابع.

وبلغ الفراعنة ربع نهائي بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

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