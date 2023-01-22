أربع محاولات للتسجيل.. ماذا قدم رونالدو في ظهوره الأول مع النصر

الأحد، 22 يناير 2023 - 22:21

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

ظهر كريستيانو رونالدو للمرة الأولى بقميص النصر خلال مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي.

وتغلب النصر على الاتفاق بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وقام رونالدو بأربع محاولات للتسجيل ولكن لم يفتتح سجله مع النصر حتى الآن.

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وجاءت أرقام رونالدو أمام الاتفاق كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

أهداف: 0

تسديدات: 4

تمرير: 24 من 27 بدقة 89%

صناعة فرص: 2

تسديد على المرمى: 1 من 2 بنسبة 50%

تسديدات اعترضها الدفاع: 2

لمس الكرة: 41

مراوغات: 1 من 1 بنسبة 100%

صراعات هوائية: 0 من 1

صراعات أرضية: 1 من 5 بنسبة 20%

الدوري السعودي النصر كريستيانو رونالدو
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