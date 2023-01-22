اسكواش - بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى مصطفى عسل

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن شكوى مصطفى عسل المصنف الأول عالميا في رياضة الاسكواش.

وكان اللاعب قد نشر عبر صفحته الرسمية يشكو من الضغط الذي يتعرض له من خلال الاتحاد المصري وراعي اللعبة في مصر بسبب التعارض مع رعاية لاعبين آخرين.

وكان مصطفى عسل قد انسحب من الدور الثالث بمنافسات بطولة الأبطال المقامة في نيويورك أولى البطولات الكبرى هذا العام.

وكشف عسل عبر حسابه الرسمي عن تعرضه لضغوط نفسية وعصبية من القائمين على اللعبة في مصر والمنظومة بالكامل تحاول دفعه للسفر خارج مصر وشدد أن ذلك لن يحدث رغم أنف الحاقدين.

وجاء بيان وزارة الرياضية كالآتي:

- تواصلت الوزارة مع جميع الأطراف في الاتحاد المصري والنادي الأهلي بشأن الشكوى الخاصة باللاعب مصطفى عسل وتبين الآتي:

- تواصلت الوزارة مع النادي الأهلي من خلال اتصال هاتفي بين أشرف صبحي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بشأن موافاة الوزارة بآية أسانيد أو دلائل تتعلق بالموضوع وكيفية المساندة للاعب كمؤسسات.

- تم عقد اجتماع مع الاتحاد المصري واستعراض كافة التفاصيل والملابسات الخاصة بالواقعة وتم التوجيه بضرورة فتح تحقيق موسع لكشف ما تقدم بالبيان.

- تبين أن شكوى اللاعب مرتكز بالأساس على ما أصدرته منظمة اللاعبين المحترفين PSA بمنع والده من حضور المنافسات لمدة 10 أشهر بعد التحقيق حول وجود بعض الخلافات مع المنظمة أو مع الجهات الراعية.

- الوزارة تؤكد استمرار حرصها على دعم اللاعب ورعايته، خاصة في ضوء تمتع اللاعب برعاية مالية من شركة حديد عز وهو الأمر الذي لا يتعارض مع رعاية بنك CIB لغيره من اللاعبين المصريين.

- حصل اللاعب على منحة دراسية مجانية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتأجيل امتحاناته حتى يتسنى له استكمال دراسته مع مراعاة ارتباطاته الدولية، ويعتبر ذلك أحد أهم أوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة لأبنائها من الأبطال.

- تؤكد الوزارة على حرصها ودعمها المتواصل لجميع الأبطال المصريين وتقديم كل ما يلزم لهم لتمثيل بلدهم في مختلف المحافل والمنافسات ودون ممارسة أية ضغوط عليهم من أجل تمثيل بلدهم.