تريزيجيه: لا تهمني المشاركة بديلا.. وهذا تفسير احتفالي بعد الهدف

شدد محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي أنه لا يهمه المشاركة كبديل، مشيرا أن الأهم هو الفوز بالمباراة. وفسر أيضا احتفاله بعد التسجيل.

وشارك محمود حسن تريزيجيه بديلا مع فريقه طرابزون سبور أمام إسطنبول سبور في المباراة التي انتهت بفوز رفاق المصري بأربعة أهداف دون مقابل على ملعبه في الجولة الـ 20 من الدوري التركي.

وقال تريزيجيه في تصريحات صحفية بعد المباراة: "اليوم كان 3 نقاط مهمة جدا بالنسبة لنا. كنت أعلم أننا لعبنا مباراة مهمة جدا، أنا سعيد".

وواصل "أتمنى أن نستمر على هذا المستوى في المباريات القادمة".

وتابع عن احتفاله بإشارة السكوت "الاحتفال كان من أجلي وأصدقائي والفريق، كان ردا على الأشخاص الذين يقولون أشياء سلبية. أحاول أن أخبرهم ألا يتحدثوا، فقط اصمتوا وشاهدوا ما يحدث".

وأضاف "أنا شخص يحاول دائما تقديم أفضل ما لدي. هذه ليست حركتي الأولى. كان من دواعي سروري أن أفعل ذلك في المنتخب وفي باشاك شهير أيضا".

واستطرد "الجماهير تقدم لي دعما لا يصدق. نحاول الرد على دعمهم وأن نكون جديرين بثقتهم ونجعلهم سعداء في كل مباراة".

وأتم عن المشاركة في الشوط الثاني "لا يهمني. المهم هو أن يفوز الفريق فهو يأتي دائما في المقام الأول. لقد اتخذ المدرب قرارا وتقبلته، في النهاية فزنا بثلاث نقاط والمدينة سعيدة".

الهدف هو السابع لتريزيجيه مع فريقه التركي مع ست تمريرات حاسمة في 28 مباراة هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد طرابزون للنقطة الـ 35 في المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن جالاتاسراي صاحب الصدارة بينما توقف رصيد إسطنبول عند النقطة الـ15 في المركز الـ 18.

ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام إسطنبول سبور

الدقائق: 30

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 2

صناعة الفرص: 2

التمريرات الصحيحة: 17 من أصل 17 بدقة تمرير 100%

العرضيات الصحيحة: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 1

المراوغات الصحيحة: 1

الفوز بالثنائيات: 1