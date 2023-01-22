مصطفى محمد يسجل ركلة ترجيح ويقود نانت لدور الـ 16 من كأس فرنسا

الأحد، 22 يناير 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ثاون

قاد مصطفى محمد فريقه نانت للفوز على ثاون في دور الـ 32 من كأس فرنسا بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف قبل أن تحسم بركلات الترجيح مع النهاية.

وشارك مصطفى محمد في المباراة بشكل كامل من بدايتها وحتى ركلات الترجيح.

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كان مصطفى محمد صاحب التهديد الأول في المباراة لنانت بعد عرضية حاول مقابلتها بقدمه ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وسيطر نانت على المباراة بالكامل ولكن بدون فرص خطيرة لتماسك لاعبي ثاون وضيق ملعب المباراة.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ 92 بعد أن أتيحت له فرصة أمام المرمى ولكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وبانتهاء المباراة بالتعادل اتجهت لركلات الترجيح مباشرة وهو النظام المتبع في مسابقة كأس فرنسا.

وفي ركلات الترجيح حقق نانت الفوز بعد أن سجل لاعبيه أربعة ركلات مقابل ركلتين لثاون، ونجح مصطفى محمد من تسجيل الركلة الأخيرة التي قادت فريقه للنصر.

وتأهل نانت لدور الـ 16 في انتظار باقي المباريات لتحديد من سيواجه في الدور المقبل.

ويحمل نانت لقب البطولة بعد أن حققها في الموسم الماضي.

وشارك نانت في مباراته الـ 28 مع نانت منذ بداية الموسم وخلالهم سجل 8 أهداف وصنع 4.

نانت ثاون كأس فرنسا مصطفى محمد
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