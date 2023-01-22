مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول

الأحد، 22 يناير 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة أمام أتليتك بلباو

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أتليتك بلباو ضد ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي تين هاج: كان يمكننا أن نتفادى كل الأهداف.. وما نفعله ليس كافيا شاو: يجب أن نمنح أرسنال حقه.. ونستحق ما حدث في النهاية في ظهور رونالدو الأول.. النصر يفوز على الاتفاق ويتصدر الدوري السعودي

ق 24: جووووول بنزيمة والأول بطريقة رائعة

ق 22: إينياكي ويليامز ينفرد بالمرمى ويمر من كورتوا ويسدد من على الخط كرة تذهب خارج الملعب

ق 19: أسينسيو يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 16: تسديدة نيكو ويليامز تمر جوار مرمى كورتوا

ق 10: كورتوا يتألق

انطلاق المباراة

ريال مدريد أتليتك بلباو الدوري الإسباني
نرشح لكم
برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية المباراة تشكيل برشلونة - فاتي يقود الهجوم أمام خيتافي.. واستمرار غياب ليفاندوفسكي في ظهور ديباي الأول.. أتليتكو مدريد يتخطى بلد الوليد بالثلاثة مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا مثل مودريتش وكروس.. وأزمة تشواميني انتهت قائمة ريال مدريد - غياب هازارد.. وخماسي هجومي لمواجهة أتليتك بلباو ماركا: إصابة جديدة لـ هازراد في الكاحل ديباي: أنا مقاتل مثل كوستا.. ولن أسجل أكثر من أسطورة أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
أربع محاولات للتسجيل.. ماذا قدم رونالدو في ظهوره الأول مع النصر 25 دقيقة | السعودية
اسكواش - بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى مصطفى عسل 40 دقيقة | رياضات أخرى
تريزيجيه: لا تهمني المشاركة بديلا.. وهذا تفسير احتفالي بعد الهدف 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: نجحنا في إدارة المباراة ضد مانشستر يونايتد.. ونستحق التواجد في مكاننا الحالي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يسجل ركلة ترجيح ويقود نانت لدور الـ 16 من كأس فرنسا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
في ظهور رونالدو الأول.. النصر يفوز على الاتفاق ويتصدر الدوري السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا