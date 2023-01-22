مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول
الأحد، 22 يناير 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أتليتك بلباو ضد ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.
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ق 24: جووووول بنزيمة والأول بطريقة رائعة
ق 22: إينياكي ويليامز ينفرد بالمرمى ويمر من كورتوا ويسدد من على الخط كرة تذهب خارج الملعب
ق 19: أسينسيو يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب
ق 16: تسديدة نيكو ويليامز تمر جوار مرمى كورتوا
ق 10: كورتوا يتألق
انطلاق المباراة
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