مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أتليتك بلباو ضد ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

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ق 24: جووووول بنزيمة والأول بطريقة رائعة

ق 22: إينياكي ويليامز ينفرد بالمرمى ويمر من كورتوا ويسدد من على الخط كرة تذهب خارج الملعب

ق 19: أسينسيو يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 16: تسديدة نيكو ويليامز تمر جوار مرمى كورتوا

ق 10: كورتوا يتألق

انطلاق المباراة