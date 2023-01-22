انتهت الدوري الإسباني - بلباو (0)-(2) ريال مدريد.. الملكي يفوز
الأحد، 22 يناير 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أتليتك بلباو ضد ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز ريال مدريد
ق 90: جووووول توني كروس يسجل الثاني
ق 80: التعادل يضيع بغرابة
ق 78: كورتوا يتألق وهدف غير محتسب
ق 67: تسديدة من بنزيمة تمر جوار القائم
ف 59: ناتشو يهدر الثاني من داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى
ق 24: جووووول بنزيمة والأول بطريقة رائعة
ق 22: إينياكي ويليامز ينفرد بالمرمى ويمر من كورتوا ويسدد من على الخط كرة تذهب خارج الملعب
ق 19: أسينسيو يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب
ق 16: تسديدة نيكو ويليامز تمر جوار مرمى كورتوا
ق 10: كورتوا يتألق
انطلاق المباراة
نرشح لكم
ريال مدريد يعود من سان ماميس بالانتصار على أتليتك بلباو برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية المباراة تشكيل برشلونة - فاتي يقود الهجوم أمام خيتافي.. واستمرار غياب ليفاندوفسكي في ظهور ديباي الأول.. أتليتكو مدريد يتخطى بلد الوليد بالثلاثة مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا مثل مودريتش وكروس.. وأزمة تشواميني انتهت قائمة ريال مدريد - غياب هازارد.. وخماسي هجومي لمواجهة أتليتك بلباو ماركا: إصابة جديدة لـ هازراد في الكاحل