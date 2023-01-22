انتهت الدوري الإسباني - بلباو (0)-(2) ريال مدريد.. الملكي يفوز

الأحد، 22 يناير 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة أمام أتليتك بلباو

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أتليتك بلباو ضد ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 90: جووووول توني كروس يسجل الثاني

ق 80: التعادل يضيع بغرابة

ق 78: كورتوا يتألق وهدف غير محتسب

ق 67: تسديدة من بنزيمة تمر جوار القائم

ف 59: ناتشو يهدر الثاني من داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى

ق 24: جووووول بنزيمة والأول بطريقة رائعة

ق 22: إينياكي ويليامز ينفرد بالمرمى ويمر من كورتوا ويسدد من على الخط كرة تذهب خارج الملعب

ق 19: أسينسيو يسقط ويطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق 16: تسديدة نيكو ويليامز تمر جوار مرمى كورتوا

ق 10: كورتوا يتألق

انطلاق المباراة

ريال مدريد أتليتك بلباو الدوري الإسباني
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